MB’deki değişiklikler sonrası borsa: Yeni rekor geldi

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi, dünkü Merkez Bankası atamaları sonrası güne yüzde 4’e yakın yükselişle başladı. BIST-100 endeksi de 7000 seviyesine yaklaşarak rekor tazeledi.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, Şahap Kavcıoğlu döneminde faiz indirimlerinde imzası bulunan isimler, Merkez Bankası başkan yardımcılığından alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Ekonomistler, başta Cevdet Akçay olmak üzere üç ismi de olumlu karşıladı.

İyimserlik, borsaya da yansıdı. Borsa güne yüzde 1,5 yükselişle başladı. BIST-100 endeksi 7000 puan seviyesine yaklaşarak rekor kırdı.

Bankacılık endeksiyse değişiklikleri yüzde 3,6 artışla karşıladı. Endeks 6244 puanla rekor seviyeye ulaştı.