Netflix, grevi takmadı: 2 milyon lira maaşla yapay zeka uzmanı arıyor

Hollywood’da senaristler ve oyuncuların yapay zekaya karşı önlem isteğiyle çıktığı grev sürerken Netflix yeni bir yapay zeka uzmanı aradığını duyurdu. Maaş da dolgun: Yıllık 900 bin dolar (yaklaşık 24 milyon lira).

Fotoğraf: Los Angeles Times

Hollywood’da senaristler ve oyuncular çalışma şartları ve yapay zeka endişeleri nedeniyle grevde.

BBC‘nin haberine göre sektörü durma noktasına getiren grev sürerken Netflix’in duyurusu, öfkeyle karşılandı.

Uzman, izleyicilerin yeni program önerirken kullanılan Netflix algoritmasını yöneten ‘Makine Öğrenimi Platformu’ ekibinde yer alacak.

Netflix’in sitesinde makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI) konusunda deneyimli birkaç kişi daha arandığı belirtiliyor.

Bu pozisyonda çalışacakların makine öğrenimi konusunda amaçlar ve hedefler belirlemesi, ayrıca diğer çalışanları da bu konuda eğitebilecek kişiler olması isteniyor. Netflix’in teklif ettiği maaş ise yıllık 300 bin dolardan 900 bin dolara kadar yükseliyor.

Yapay zeka projelerin kaç sezon süreceğini belirliyor

İş ilanlarına bakıldığında bu kişilerin Netflix’in yatırım yapmayı seçtiği içerikler konusunda tavsiyede bulunup bulunmayacağı anlaşılmıyor. Benzer bir başka ilanda işe alınan kişinin ‘kullanıcı ihtiyaçlarını tespit edeceği’ ve nihayetinde yatırım kararlarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Buna göre finansman ihtiyaçlarını değerlendirmek için yapay zekanın kullanılması sağlanacak.

Time dergisine konuşan Amerikalı oyuncu Fran Drescher, algoritmaların abone sayısına göre sezon bölümü belirlediğini belirtiyor:

“Bu, sezon başına bölüm sayısını altı ile 10 arasına, sezon sayısını ise üç veya dörde düşürüyor. Bununla yaşayamazsınız. Bize dayatılan ve sayısız sorun yaratan bir iş modeli tarafından sistematik olarak geçim kaynağımızdan mahrum bırakılıyoruz.”

Yıllık maaş eleştirildi

İş ilanı aynı zamanda sağlık sigortasından yararlanmaya hak kazanmak için gerekli 26 bin 470 dolar taban ücrete ulaşamayan bazı oyuncularca da eleştirildi.

900 bin dolarlık maaşın toplamda 35 oyuncu ve ailelerinin sağlık sigortasına erişimini karşılayabileceği belirtildi.