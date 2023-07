Kevin Spacey ‘hayatının rolünü oynadı’

EMRE ZOR

64’üncü yaşına mahkeme salonunda giren sanık, jüri kararı okununca derin bir oh çekti. Tam o sırada pembe kravatına birkaç damla gözyaşı döktü. Ve şöyle dediği duyuldu: ‘‘Size ne kadar teşekkür etsem az.’’

Sanık kürsüsündeki adam klişe ifadeyle ‘dünyaca ünlü aktör’ Kevin Spacey’ydi. Ama bir film sahnesi değidi bu. Yine de rol mü yapıyordu bilinmez ama gerçek şuydu ki son yıllarını ‘karartan’ tüm cinsel saldırı suçlamalarından beraat etmişti.

Her şey Ekim 2017’de meslektaşı Anthony Rapp’in henüz 14 yaşındayken, 26 yaşındaki Spacey tarafından taciz edildiğini öne sürmesiyle başladı.

Rapp’in Buzzfeed’e verdiği söyleşiyi gören Spacey, Twitter’dan bir özür metni yayınladı: ‘‘Sarhoşkenki kabul edilemez davranışlarım için özür borçluyum. Bunca yıldır taşıdığını anlattığı acılar için çok üzgünüm.’’ Mesajda 30 yıl öncesini net hatırlamadığını, o gün alkollü olduğunu belirtmekle kalmıyor, hayatını eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçtiğini yazıyordu.

Bu özre karşılık özellikle LGBTİ+ toplulukları, Spacey’yi zaten kötü görülen eşcinselliği taciz suçlamasına karıştırdığı ve dikkat dağıtmaya çalıştığı gerekçeleriyle topa tuttu.

Ünlü aktör yine de badireyi atlatmış görünüyordu.

Ancak 2018’de cinsel saldırı suçlamaları birbirini izledi. Masaj terapisti, film yapımcısı, aktörler, aktörlerin çocukları ve Spacey’nin başrolünde oynadığı ödül rekortmeni dizi ‘House of Cards’ın ekibinden tam sekiz kişi…

Herkes zirvedeki bir kariyerin tepetaklak oluşunu izlemeye koyulmuştu. Hollywood, her yönüyle ‘film gibi’ olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu.

‘Hayat damarları’ koptu

Suçlamalarla tüm itibarı zedelenen Spacey’ye ilk yumruk Netflix’ten geldi. Ünlü aktör ‘House of Cards’ın son sezonu sırasında önce setten kovuldu sonra kadrodan çıkarıldı. Dizinin son sezonu onsuz çekildi.

Hemen ardından Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, aktöre dizideki performansı için vermeyi planladığı Emmy Ödülü’nü ‘son gelişmelerin ışığında’ geri çektiğini duyurdu. Dahası ünlü aktör sözleşmesinin ihlali nedeniyle ‘House of Cards’ın yapımcı şirketi MRC’ye 31 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

Netflix, Spacey’nin yer alacağı hiçbir yapıma platform sağlamamakta kararlıydı. Öyle ki Spacey’nin başrol oynayacağı ’Gore’ adlı filmin de iptal edildiğini duyurarak köprüleri tamamen attı.

Çekimleri tamamlanan ‘All the Money in the World’ adlı filmdeyse Spacey’nin oynadığı sahneler kesildi ve karakteri başka bir aktör tarafından yeniden canlandırıldı.

Böylece dünyaca ünlü bir Hollywood yıldızının ‘hayat damarları’ birer birer koptu.

Mecburi inziva dönemi

Spacey, ‘delilik’ diye nitelediği davaların ‘tamamen para amaçlı’ açıldığını vurguluyordu. Ancak Hollywood’un görkemli kapıları tüm projeleri iptal edilen Spacey’nin suratına kapanmıştı bile.

Sahne sanatları alanında gençleri destekleyen The Kevin Spacey Foundation adlı vakfın yöneticileri de suçlamalardan yaklaşık dört ay sonra tüm vakıf çalışmalarının duracağını açıkladı.

İsmi kısa zamanda Hollywood’dan silindi. Yakınları aktörün inzivaya çekildiğini söyledi. Uzun süre mahkemeye gitmek dışında ortalıkta görünmedi.

İyice yalnızlaşan Spacey, cinsel taciz suçlamaları yüzünden dibe vuruşunu pandemi nedeniyle işini kaybedenlerin mücadelesine benzetiyordu.

Her yılbaşı video paylaştı

Fotoğraf: Youtube

Bu dönemde ne sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı ne de kameraların karşısına geçebildi.

Sadece 2018’den itibaren üç yıl boyunca her yılbaşı Youtube kanalından kısa bir video paylaştı.

Pişman değil, sinirliydi.

‘Garip’ ve ‘ürpertici’ diye nitelendirilen videolarda House of Cards’da oynadığı Frank Underwood karakterinin ağzından hayranlarına sesleniyordu Spacey.

Ölümcül rastlantılar

2018’de kadınlara yönelik cinsel taciz ve saldırılara karşı başlatılan #SenDeAnlat (#MeToo) hareketini eleştirdi.

2019’da ise ateş başında ürpertici bir ses tonuyla, ‘‘Yeni yılınızı kutlama fırsatını kaçıracağımı düşünmediniz heralde?’’ diyor ve ekliyordu: ‘‘Nazikçe öldürün.’’

İlginçtir, videonun yayınlanmasından hemen bir gün sonra Spacey’yi cinsel tacizle suçlayan Norveçli yazar Ari Behn intihar etti. Ancak Behn yalnız değildi. Daha önce de Spacey’yi tacizle suçlayan masaj terapisti henüz dava başlamadan kanserden öldü. Aynı yıl ünlü aktörü yine tacizle suçlayan Linda Culkin isimli kadın bir araba çarpması sonucu ölmüştü.

Homofobik, ırkçı ve Neo-Nazi bir baba

Ünlü aktörün kariyerini bitiren, milyon dolarlık yapımlarda oynarken amatör Youtube videolarına muhtaç bırakan cinsel taciz suçlamalarıydı. Doğup büyüdüğü evde çokça maruz kaldığı ve babasından nefret etmesine neden olan şiddet ortamıydı.

Spacey’nin erkek kardeşi, baba Thomas Geoffrey Fowler’ı cinsel tacizci ve ırkçı bir ‘Neo-Nazi’ diye anlatıyordu. Randy Fowler, ünlü aktörün homofobik babasından dayak yememek için içe kapandığını ve kurnazlaştığını söylüyordu: ‘‘İşte bu zorba baba figürü, Kevin’i özel hayatını gizlemeye ve cinsel yönelimini saklamaya itti.’’

Spacey de geç yaşına rağmen tek yaşadığı için cinsel yönelimi hakkında çıkan söylentilere cevaben 2017’de Gotham dergisiyle bir söyleşi yapmış ve ‘‘Mesleğinden bağımsız olarak herkesin özel hayatını gizli tutmaya hakkı var’’ demişti.

İmdadına İtalyanlar yetişti

Kevin Spacey ve Franco Nero film setinde. Fotoğraf: Twitter

New York’ta Anthony Rapp’in 40 milyon dolar tazminat talebiyle açtığı cinsel saldırı davasından 2022’de zaferle ayrılan Spacey’nin önü biraz olsun açıldı.

New York’taki jürinin kararından sonra 2017’den beri kamera yüzü göremeyen aktörün imdadına İtalyan yönetmen Franco Nero yetişti. ‘The Man Who Drew God‘ filminde Spacey’nin oynayacağını açıklayan İtalyan yönetmen, ‘‘O müthiş bir aktör. Beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum’’ deyince hayli eleştiri topladı,

Spacey, filmde haksız yere çocuk istismarıyla suçlanan bir sanatçıyı soruşturan polis rolünde oynuyordu. Hakkında hiçbir açıklama yapmadığı rolü açıkça kendi durumunu irdeliyordu. Suistimal, suçluluk ve masumiyet meseleleri hikayede zekice eritilmişti.

Fotoğraf: Twitter

Bu yılın başında yine İtalyanlar tutmuştu ünlü aktörün elinden. Spacey beş yıl sonra ilk kez topluluk içine çıktı İtalya’da. Üstelik hakkında devam eden çok sayıda cinsel suç davası varken. Torino’da Ulusal Sinema Müzesi’nin düzenlediği törende ömür boyu başarı ödülü aldı ve duygusal bir konuşma yaptı: ‘‘Kendimi kutsanmış, minnettar ve alçakgönüllü hissediyorum. Beni davet edecek yürekliliğe sahip olduğunuz için teşekkürler.’’

Fotoğraf: Washington Post

Mutlu son mu?

2023’te Spacey’nin kariyerini tepetaklak eden ilk suçlamanın üzerinden neredeyse altı yıl geçtmişti. 26 Temmuz’a gelindiğinde ABD’deki tüm davalar lehine sonuçlanmıştı. O gün de Britanya’da açılmış cinsel saldırı davasında hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Artık tamamen aklanmıştı.

Tabii hukuk nezdinde…

Nitekim jürinin kararı sosyal medyada infial yarattı. ‘Güç ve para her şeye bedel’, Tacize uğramış insanlardan adalet sistemi adına özür diliyorum’, ‘Spacey’nin kurbanlarının yanındayım!’ diye paylaşımlar yapıldı.

Toplumsal hafıza tüm suçlamaları ve hikayeleri tutsa da Hollywood’un ve dijital platformların hafızasının gücünü zaman gösterecek. Belki de Hollywood, Spacey’nin hayatından mağduriyet temalı üç saatlik bir film çıkarır.

Yazar Hakan Günday’ın da dediği gibi: ‘‘Kimin neyi unutup neyi hatırlayacağını ya da neyi nasıl hatırlayacağını belirlemek mümkün bu dünyada.’’