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Yaramazlara biraz batar!

Kevin Spacey hakkındaki cinsel suç davalarından biri düştü

ABD’li oyuncu Kevin Spacey hakkındaki cinsel suç davalarından birinde suçsuz bulundu.

Fotoğraf: AA

Davayı açan oyuncu Anthony Rapp, 1986 yılında verilen bir partide Spacey’nin kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürmüştü. Rapp iddiaya söz konusu olan dönemde 14 yaşındaydı.


Bugün 50 yaşında olan Rapp, Eylül 2020’de Spacey aleyhine dava açmış ve yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Spacey, dün New York’ta görülen karar duruşmasında Anthony Rapp’in iddialarının doğru olmadığına yemin ederken avukatları da Rapp’in, müvekkillerinin eğlence sektöründeki başarısını kıskanarak ‘bir hikaye uydurduğunu’ savundu.

Beş erkek ve altı kadından oluşan jüri, Spacey’nin Anthony Rapp’in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar verdi.

Öte yandan Kevin Spacey aleyhinde İngiltere’de açılan beş diğer cinsel taciz davası daha bulunuyor.

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