Kevin Spacey kefaletle serbest: Cinsel tacizle suçlanıyordu

Amerikalı aktör kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını reddetti.

Kevin Spacey kameralara gülümsedi ancak sorulara cevap vermedi

Amerikalı aktör Kevin Spacey, kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamasını reddetti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da hakim karşısına çıkan Oscar ödüllü 62 yaşındaki aktörün avukatı Patrick Gibbs, “Müvekkilim hakkında yöneltilen suçlamaları şiddetle reddediyor” dedi.

Spacey, dört cinsel istismar ve bir kişiyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.

İddia edilen suçların, 2005-2013 döneminde Londra ve Gloucestershire’da gerçekleştiği ve şikayetlerin şu anda 30’lu ve 40’lı yaşlarında olan 3 erkek tarafından yapıldığı belirtildi.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, 14 Temmuz’daki bir sonraki duruşmaya kadar Spacey’nin tutuklanmasına gerek görmedi.