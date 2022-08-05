İtirazı reddedildi: Kevin Spacey dizi yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek

Kevin Spacey’nin ‘House of Cards’ dizisinin yapım şirketine ödemesini öngören 31 milyon dolara yönelik itirazı reddedildi. Oyuncu, zarara uğrattığı gerekçesiyle dizi yapımcılarına tazminat ödeyecek.

The Guardian’ın haberine göre, Kevin Spacey, hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının ardından başrolünde yer aldığı ‘House of Cards’ dizisinin sezonunun ertelenmesine, senaryonun yeniden yazılmasına ve çekilmesine neden oldu.

Dizinin yapımcısı MRC, Spacey’ye geçen kasım ayında tazminat davası açtı. Mahkeme, tazminat olarak 29.5 milyon dolar ve avukat masrafları olarak 1.4 milyon dolar ödenmesine karar verdi. Spacey, karara itiraz etti.

Dün Los Angeles’ta görülen duruşmada Yargıç Mel Red Recana, oyuncunun itirazını reddetti ve 31 milyon dolar (557 milyon lira) tazminatın ödenmesine karar verdi.