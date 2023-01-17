Kevin Spacey, kendisine ödül veren müzeye teşekkür etti: Çok ta*aklısınız!

Hakkındaki cinsel taciz davaları nedeniyle uzun süredir kamuoyu önüne çıkamayan Kevin Spacey, kendisine yaşam boyu başarı ödülü veren İtalyan Ulusal Sinema Müzesi’ne ‘cesaretinden dolayı’ teşekkür etti.

Fotoğraf: TAG 24

İtalya’nın Torino kentindeki Museo Nazionale del Cinema tarafından ömür boyu başarı ödülüne layık görülen 63 yaşındaki oyuncu, dün ödülünü almak üzere sahnedeydi.

İfade vermek üzere mahkemeye gitmek dışında beş yıldır ilk kez kamuoyu önüne çıkan Kevin Spacey duygusal bir konuşma yaptı.

Cinsel taciz iddialarının başladığı 2017’den itibaren projeleri iptal edilen ve zorunlu haller dışında topluluk içine çıkmayan Spacey, ödül konuşmasında “Kim bu geceyi ‘Teşekkürler!’ demek için mükemmel bir fırsat olarak görmez ki” dedi.

Menajeri Evan Lowenstein’a ‘kendisine verdiği öğütler’ ve ‘kazandırdığı bakış açısı’ nedeniyle teşekkür eden oyuncu ortaokuldaki ilk performansından da bahsetti ve oyunculuk hikayesinin bir parçası olan herkesi andı.

Müzeye minnettar

Kevin Spacey müzeye minnettarlığını dile getirirken bir de İtalyanca terim kullandı. “Kendimi kutsanmış, minnettar ve alçakgönüllü hissediyorum. Bu gece kalbim, beni davet ederek ‘le palle’ye sahip olduğunu gösteren Ulusal Sinema Müzesi’yle dolu” dedi.

‘Le palle’, İngilizce’de ‘bir çift’ anlamına geliyor. İtalyanların bu terimi ‘çok cesur olmak’ anlamına gelen ‘ta*şaklı olmak’ anlamında da kullanıyor.

Kevin Spacey hakkında kesinleşmiş, düşmüş ve devam eden çok sayıda cinsel suç davası var.