Kevin Spacey beş yıl sonra ilk kez topluluk önünde: Ödül almaya ve ‘ustalık dersi’ vermeye İtalya’ya gidecek

ABD’li aktör ve yönetmen Kevin Spacey, İtalya’nın Torino şehrindeki Ulusal Sinema Müzesi’nden ömür boyu başarı ödülü alacak ve vereceği ‘ustalık dersi’yle beş yıl aradan sonra topluluk önünde ilk konuşmasını yapacak.

Fotoğraf: Eduardo Munoz (Reuters)

The Variety’nin haberine göre, 2017’de cinsel tacizle suçlandığından bu yana mahkeme dışında ortada görünmeyen iki Oscar ödülü sahibi (Amerikan Güzeli, Olağan Şüpheliler) Spacey, 16 Ocak 2023’te İtalya’da olacak.

Torino’daki Ulusal Sinema Müzesi’nden ömür boyu başarı ödülü alacak ve müzedeki sinemada aktörün seçip tanıtacağı kendi kariyerinden bir filmin gösterimi yapılacak. Ayrıca, ünlü ve karizmatik isimlerin uzmanlık alanlarında verdikleri ders olarak tanımlanabilecek ‘masterclass‘ta (ustalık dersi) sinema ve oyunculuk hakkında konuşacak.

Etkinliği müze direktörü Domenico De Gaetano yönetecek.

ABD’deki davadan beraat etti, Britanya’daki devam ediyor

Bu ayın başlarında, aktör Anthony Rapp tarafından açılan cinsel istismar davasından zaferle ayrılan aktörün, Londra’da yaşadığı ve Old Vic tiyatrosunun sanat yönetmeni olarak görev yaptığı sırada üç erkeğe cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Birleşik Krallık’ta hâlâ suçlanıyor. Spacey suçsuz olduğunu söylüyor.

Ayrıca, ünlü oyuncuya yönelik taciz iddialarının ardından politik drama dizisi ‘House of Cards’ın devam bölümlerinde yer alamaması nedeniyle Spacey, dizinin yapımcısı MRC’ye 31 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Müze yönetimi: Kevin Spacey’i ağırlamaktan onur duyuyoruz

“Kevin Spacey gibi prestijli bir konuğun uzun zamandır beklenen dönüşü için Torino’yu ve müzemizi seçmesinden onur duyuyoruz” diyen Ulusal Sinema Müzesi başkanı Enzo Ghigo, “Çağımızın en büyük sinema ve tiyatro oyuncularından birinin ustalık sınıfına ev sahipliği yapmak bir ayrıcalıktır” ifadesini kullandı.

Kevin Spacey masterclass biletleri 20 Aralık’ta satışa çıkacak. Etkinliğin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz belli değil.