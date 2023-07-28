İYİ Partili vekil: Eskişehir’de AKP-MHP desteklenebilir

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, “Bence Eskişehir’de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur” dedi.

Akşener ve Hatipoğlu. (Fotoğraf: Twitter)

2019 yerel seçimlerinde ittifak yapan İYİ Parti ve CHP, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok büyükşehiri AKP ve MHP’den almıştı.

İttifaklarını çalkantılı bir süreçte 2023 genel seçimleri için de sürdüren iki partinin Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar ittifak oluşturup oluşturmayacağı belirsiz. Bu bağlamda İYİ Parti, CHP’nin masasına farklı teklifler bırakabilir.

Ortaklığı ‘işlevsiz’ buluyor

T24’ten Eray Görgülü’ye konuşan Hatipoğlu, genel seçim kampanyasında ‘CHP’den sadece köstek gördüklerini’ savunarak “CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi” dedi.

İYİ Partili vekil, şunları söyledi: “İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP’yle işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence, Eskişehir’de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur.”