Akşam Postası / 28 Ocak 2022

Analiz: ‘Arka kapıdan döviz satışı’ sürüyor; hesaplama yapmak artık daha zor
Türkiye ekonomideki problemleri bir kez daha kamu kontrolünün daha aktif olduğu bir kur politikasıyla çözmeyi deniyor. Merkez Bankası’nın (MB) rezerv kaynaklı müdahaleleri ocakta azalmasına rağmen devam etti. Muhalefet söz konusu müdahaleleri ‘arka kapıdan döviz satışı‘ olarak niteliyor.
Ekonomiye güven ocakta yükseldi
Anketlerde enflasyon beklentisi yüzde 50’ye dayandı
2022 itibarıyla Türkiye’deki asgari ücret AB ülkelerine göre ne durumda?
Kar etkisi: Sebze yüzde 20 ila 50 zamlandı
Sanayiciler uyardı: Yeni zamlar yolda
İBB’nin taksi teklifi 12’nci kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 12’nci kez getirdiği 500 engelli taksi ve 4 bin 500 yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.
İmamoğlu, Soylu’ya yüklendi: Bu nasıl bir korku, MOBESE için mi İstanbul’a geldin?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MOBESE görüntülerinin sosyal medyada yayınlamasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek ”Sayın bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin” dedi. İmamoğlu ”Eksiğimiz, mağdur ettiğimiz vatandaşımız olmuştur” diyerek ”Kusura bakmasınlar” dedi.
Türkiye’de son bir ayda vakalar üç kattan fazla arttı
Türkiye’de Omicron varyantının baskın hale gelmesinin ardından yükselişe geçen günlük vakalar son bir ayda üç kattan fazla arttı.
3’üncü doz, 50 yaş üstünü Omicron’dan ölüme karşı yüzde 95 koruyor
CHP’ye göre hükümet doğalgazda kumarı kaybetti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, organize sanayi bölgesine yaptığı ziyarette sanayideki enerji kısıntılarının İran’daki gaz kısıtlaması ile izah edilemeyeceğini belirterek, enerji yönetiminin spot piyasadaki doğalgaz fiyatları üzerinden kumar oynadığını belirtti.
Azerbaycan petrol fonundan MB’ye 1 milyar avro
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, Türkiye Merkez Bankası’nda (MB) 1 milyar avroluk (15 milyar 148 milyon 684 bin 200 TL) depo hesabı açtı.
MetroPOLL’ün son anketi: Partilerin oyları ne durumda?
MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP-MHP ittifakından yaklaşık 2 puan önde.
‘Üçüncü ittifak’ iddialarına Gelecek Partisi’nden yanıt: Gerçeklikten uzak
Adalet bakanından ‘özel bilgi ifşası’ uyarısı: Hukuk buna izin vermez
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçmişte özel bilgilerin ifşa edilmesi ve mahrem görüntülerin ‘FETÖ’ tarafından sızdırıldığını anımsatarak, hukukun bunlara asla izin vermeyeceğini söyledi.
Kripto paralar için ‘ters korelasyon’ uyarısı: Faiz artışları etkileyebilir
Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs’ın stratejistleri, Bitcoin’in artık geleneksel piyasalarla çok daha fazla birlikte hareket ettiğini ve bunun ‘çeşitlilik’ avantajını yok ettiğini savundu.
TEM Otoyolu sözü tepki çeken bakandan ‘manidar’ paylaşım: İşimiz yollar açmak…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin TEM Otoyolu’nun ulaşıma kapanmasındaki sorumluluğunu kabul etmesinin ardından Erzincan’da çekilen bir video paylaştı.