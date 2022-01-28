Adalet bakanından ‘özel bilgi ifşası’ uyarısı: Hukuk buna izin vermez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçmişte özel bilgilerin ifşa edilmesi ve mahrem görüntülerin ‘FETÖ’ tarafından sızdırıldığını anımsatarak, hukukun bunlara asla izin vermeyeceğini söyledi.

Ankara’da ’28 Ocak Veri Koruma Günü’ etkinliğinde konuşan bakan, bilginin silaha dönüştüğü, teknolojinin her geçen gün daha da geliştiği bir çağın yaşandığını, verinin en değerli madene dönüştüğünü, veri madenciliği, yapay zeka gibi kavramların da günlük hayatta önemli yer tuttuğunu dile getirdi.

Gül, internetin özel hayata dair mahremiyet ihlali alanına dönüşmemesi gerektiğini belirterek geçmişte ‘FETÖ’nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemin herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

Adalet bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çerçevede delil üreterek, tezgahlarla, oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı bu fiilleri hep beraber yaşadık. Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellatlığı olmaz, itibar suikastı olmaz. Hukuk buna asla izin vermez, veremez, vermemelidir. Dijital kumpaslarla insanların hayatını tarumar eden, insanlara kumpas kuran, bu FETÖ’cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu FETÖ’vari anlayışın uygulamaları da hiçbir zaman hiçbir suretle ve hiçbir kimse tarafından gerçekleşmemesi yönünde de teyakkuzu ve bu konuda da hukukun gerekli tedbirleri alması da en esaslı görevlerden biridir.”

‘Temel unsur mahremiyet hakkı’

Kişisel verileri korumada en önemli noktalardan birinin de mağdur haklarının temel unsurlarından mahremiyet hakkı olduğunu ifade eden Gül, mağdurun ifşa edilmeme ve özel hayatının korunması hakkının da hiçbir suretle elinden alınmaması gerektiğini vurguladı.

Geçmişte ‘FETÖ’ tarafından soruşturma kapsamında şüphelinin dosyalarının günlük gibi tutulduğuna işaret eden adalet bakanı, kişinin kendi ailesiyle yaptığı görüşmelerin dahi basına servis edildiğini anlattı.

“FETÖ’yle mücadele FETÖ’nün zihniyetiyle de mücadeledir” diyen Gül, bu türden ihlallerin yaşanmamasına yönelik düzenlemenin İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yasalaştığını bildirdi.

‘Medyaya servis edilmeyeceğinin bilinmesi lazım’

Kişilerin kurumlarla paylaştığı bilgilerin korunması gerektiğine dikkati çeken Gül, “Bütün kurumlar ve başta da idare, bu sorumluluğu bihakkın yerine getirmesi lazım. Vatandaşın güvenerek verdiği bu bilgileri yarın başka yerlerde, medyada, sağda solda ifşa edilecek bir hale gelmediğinden emin olması lazım. Bu konuda güvenin boşuna çıkmaması konusunda bütün kurumların büyük bir hassasiyeti sürdürmesi gerekmektedir. Çünkü kişisel veriler, kişinin en temel haklarından biridir” diye konuştu.