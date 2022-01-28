Bakan Dönmez: Sanayi tesislerine elektrik kısıtlaması yarın sona erecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacağını kaydetti.

Geçen hafta sonu Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) doğalgaz kısıtlamasını duyurmasının hemen ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulayabileceğini açıklamıştı. Cumartesi günü uygulamanın ilk adımı sanayi bölgelerinin tek tek TEİAŞ tarafından aranmasıyla atıldı. Sanayiciye yazılı bir belge yollanmazken, 72 saatlik kesintiye uymayacaklar için ‘cezai müeyyidesi olacak’ dendi.

İktidar iddiaları kabul etmese de uzmanlar asıl sorunun arz güvenliğinin sağlanamaması olduğunu savunuyor. Ayrıca özel şirketlerin İran ve Rusya’ya borçlarını ödemediği için bu durumun yaşandığını söyleyenler de var.

Dönmez, Twitter paylaşımında sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak’tan itibaren yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürüleceğini duyurdu.

Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, “Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BOTAŞ da Bakan Dönmez’den sonra yazılı bir açıklama yayınlayarak şunları kaydetti: “İran’dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ’ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranı 31.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile yüzde 20’ye düşürülmüştür.”