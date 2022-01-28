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Yaramazlara biraz batar!

CHP’ye göre hükümet doğalgazda kumarı kaybetti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, organize sanayi bölgesine yaptığı ziyarette sanayideki enerji kısıntılarının İran’daki gaz kısıtlaması ile izah edilemeyeceğini belirterek, enerji yönetiminin spot piyasadaki doğalgaz fiyatları üzerinden kumar oynadığını belirtti.

Geçen hafta sonu BOTAŞ’ın doğalgaz kısıtlamasını duyurmasının hemen ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulayabileceğini açıklamıştı. Cumartesi günü uygulamanın ilk adımı sanayi bölgelerinin tek tek TEİAŞ tarafından aranmasıyla atıldı. Sanayiciye yazılı bir belge yollanmazken, 72 saatlik kesintiye uymayacaklar için ‘cezai müeyyidesi olacak’ dendi.


İktidar iddiaları kabul etmese de uzmanlar asıl sorunun arz güvenliğinin sağlanamaması olduğunu savunuyor. Ayrıca özel şirketlerin İran ve Rusya’ya borçlarını ödemediği için bu durumun yaşandığını söyleyenler de var.

Konuyla ilgili CHP’nin ekonomi ekibiyle Ankara organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan Öztrak, şunları söyledi: “Neticede, Türkiye bu kışa, yarısı boş gaz depolarıyla girdi. Ağustostan bu yana, başta genel başkanımız olmak üzere, defalarca uyarılarda bulunduk. Tedbir almazsanız bu kış çok kara geçecek dedik. Ama her zamanki kibirleriyle, uyarılarımızı duymazdan geldiler. Şimdi öğreniyoruz ki, Tuz Gölü’ndeki depolarda, sadece üç-beş günlük gaz kalmış. Ve daha da önümüzde koca bir kış var. Doğalgaz depo kapasitemiz zaten yetersiz.”

‘Ciddi bir kumar oynayıp kaybettiler’

“Her alanda olduğu gibi enerji yönetimindeki hesapsızlık bir kez daha ülkemizin işine aşına darbe vurdu” diyen Öztrak, enerji yönetiminin salgın zirve yaptığında dibe vuran enerji fiyatlarının salgının etkisi azaldığında hızla artacağını öngöremediğini belirtti: ”Süresi biten uzun vadeli kontratları yenilemediler. Spot piyasadaki fiyatlara aldandılar. Fiyatlar düşer zannederek ciddi bir kumar oynayıp kaybettiler. Şimdi Azerbaycan ve Rusya’dan çok yüksek fiyatta gaz alıyoruz. Bu kumarda gaz depolarındaki sınırlı ihtiyaç stokları da masaya sürüldü.”

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