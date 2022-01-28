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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten suç duyurusunda bulundu ve 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın yazılı açıklamasında Kılıçdaroğlu’nun 26 Ocak’ta Twitter’dan paylaştığı videodaki açıklamalarında ‘mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini’ öne sürdü.


Kılıçdaroğlu, ilki 16 Ekim 2021’de olmak üzere birkaç kez devlet memurlarına kanunlara aykırı emirlere uymamasını tavsiye etmişti. CHP lideri, iktidar geldiklerinde, mahkeme kararlarına uymayanları devlette tutmayacağını ifade etmişti. CHP lideri iki gün önceki paylaşımında bu çağrısının karşılık bulduğunu, cumhurbaşkanlığı sarayında alınan kararlara ‘direnildiğini’, kendisine bürokratlar tarafından yolsuzluk dosyaları ‘aktığını’ kaydetmişti.

Söz konusu dosyalardan birini açıklayan Kılıçdaroğlu, Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesinde ‘tek bir imzayla 6 milyarın peşkeş çekildiğini’ anlatmıştı. CHP liderinin “Devletimizde vatanseverler var, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar” sözleri ise bürokrasi üzerinden iktidar partisine bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

Açıklamalar nedeniyle Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Aydın, ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını ve mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmasının talep edildiğini kaydetti.

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