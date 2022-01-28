Kar etkisi: Sebze yüzde 20 ila 50 zamlandı

Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, kar yağışının etkisiyle İstanbul’da sebzenin zamlandığını söyledi.

Dünya’dan Mehmet Hanifi Gülel’e konuşan Toktürk, Bayrampaşa ve Ataşehir ilçelerindeki iki toptancı halinde ürün arzının yüzde 40 azaldığını dile getirdi.

Toktürk, ürün arzının ulaşım faktörünün yanı sıra üretimle de ilgili olduğunu belirterek Antalya’daki sera üretiminin hava şartlarından dolayı yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

Seralarda verim düşüşünün genellikle bu aylarda yaşandığını belirten Toktürk, nakliye ve lojistik anlamda da geçici bir sıkıntı yaşandığını, söz konusu durumun fiyatları belki kısa vadede etkileyebileceğine ama genel anlamda çok fazla değiştirmeyeceğine vurgu yaptı.

Toktürk şunları söyledi: “Domates, patlıcan, kabak, biber ve dolma biber gibi ürünlerde fiyatlar önümüzdeki günlerde çok etkilenmeyecek. Bunun dışında toprak ürünleri olan ıspanak, karnabahar, pırasa, semiz oto, kereviz ve havuç fiyatlarında da ciddi bir değişiklik beklenmiyor.”

Bazı sebze ürünlerinin fiyatlarında yüzde 20 ila 50 arasında artış olduğunu ifade eden Toktürk, elma, armut, ayva gibi soğuk depolarda olan ürünlerde ise fiyat artışının olmadığını iletti.

Başkan yardımcısı, 20 Mart’a kadar sera üretiminde büyük bir rahatlama olmayacağını bildirdi.