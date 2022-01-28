3’üncü doz, 50 yaş üstünü Omicron’dan ölüme karşı yüzde 95 koruyor

Britanya Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 50 yaş üstünde üçüncü doz aşının Omicron varyantından ölüme karşı koruyuculuğunu yüzde 95’e yükselttiğini duyurdu.

Ajansın açıklamasına göre Covid-19 aşılarında ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra Omicron’dan kaynaklı ölümlerde 50 yaş ve üstü için koruma oranı yüzde 60 civarında. Ancak üçüncü aşıdan iki hafta sonra bu oran yüzde 95’e yükseliyor.

UKHSA verilerine göre üçüncü doz, hastaneye yatışa karşı da yüksek seviyelerde koruma sağlamaya devam ediyor. BioNTech/Pfizer aşısında üçüncü doz, hastaneye yatıştan yaklaşık yüzde 90 oranında korurken, 10-14 hafta sonra bu oran yüzde 75’e düşüyor.

Moderna aşısındaysa hastaneye yatıştan koruma oranı üçüncü dozdan sonra dokuz haftaya kadar yüksek seviyelerde, yüzde 90-95 arası.