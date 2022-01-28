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Kripto paralar için ‘ters korelasyon’ uyarısı: Faiz artışları etkileyebilir

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs’ın stratejistleri, Bitcoin’in artık geleneksel piyasalarla çok daha fazla birlikte hareket ettiğini ve bunun ‘çeşitlilik’ avantajını yok ettiğini savundu.

Stratejistlere göre ayrıca merkez bankalarının faiz artışları kripto paraları önemli oranda etkileyebilir.


Fotoğraf: Reuters

BloombergHT’nin aktardığına göre Goldman Sachs, kripto paraların kullanımının yaygınlaşmasının fiyatlarını yükselteceğine dair öngörülere karşı şüpheli.

Goldman stratejistleri Zach Pandl ve Isabella Rosenberg, Bitcoin’in son yıllarda yaygınlaşmasıyla beraber diğer makro varlıklarla korelasyonunun arttığını ve varlık sınıfları arasındaki rotasyonların merkezinde bulunduğunu belirtti.

Bitcoin’in enflasyon oranı, petrol fiyatları ve teknoloji hisseleriyle pozitif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu belirten stratejistler, en büyük piyasa değerine sahip kripto paranın reel faiz oranları ve ABD dolarıyla negatif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu vurguladı.

Yaşanan son satış dalgasıyla kripto paraların yaygınlaşmasının iki tarafı da keskin bir bıçak olduğunu belirten stratejistler şu değerlendirmeyi yaptı: “Bitcoin değerini artırırken finansal piyasalardaki diğer varlıklarla da korele olmayı başladı. Bu da farklı bir varlık sınıfı olan kripto paraların portföyü çeşitlendirme işlevinin azaldığına işaret ediyor.

Fed ve diğer merkez bankalarının son aylarda para politikasını sıkılaştırmaya başlaması reel faizleri artırırken doların da kuvvetlenmesine neden oldu. Bu da kripto paraları ve yüksek fiyatlamalara sahip teknoloji hisselerini baskıladı.

Metaverse uygulamaları ve blokzincir teknolojilerindeki gelişmelerin zamanla dijital varlıkların değerlemelerini baskılayabileceğini belirten stratejistler şöyle devam etti: “Ne olursa olsun bu varlıklar makroekonomik dinamiklerden etkilenmiyor değiller. Buna merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırması da dahil.”

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