Kripto paralar en büyük ‘düzeltme adayı’

500 kurumsal yatırımcı arasında yapılan ankete göre dijital varlıklar gelecek yıl yaşanabilecek bir ‘büyük düzeltme hareketi’ için ‘birinci aday’ konumunda.

Yatırım yönetimi şirketi Natixis’in aralarında dört merkez bankası, 20 varlık fonu ve 150’den fazla emeklilik fonunun bulunduğu ve toplam varlıkları 12,3 trilyon doları bulan 500 kurumsal yatırımcının katılımıyla düzenlediği anketin sonuçları açıklandı.

Ankete göre her ne kadar düzeltme bekleseler de, katılımcı kurumların yüzde 28’i kripto paralara yatırım yapmış ve bunların dörtte üçü gelecek yıl kripto varlıklarını artırmayı planlıyor.

Aynı şekilde, araştırmaya katılan tüm kurumların yüzde 8’i portföylerinde kripto varlıklara daha çok yer vermeyi düşünüyor.

Ankete katılan her 10 kurumdan dördü kripto paraları meşru yatırım aracı olarak gördüğünü ancak merkez bankalarının bunlara er ya da geç düzenleme getirmek durumunda kalacağını değerlendirdiğini belirtiyor.

‘Boğa dönemi’ geride mi kaldı?

Bu sene Bitcoin öncülüğünde güçlü bir ‘boğa dönemi’ yaşayan kripto piyasası özellikle fon haberlerinin etkisiyle 10 Kasım’da tarihin en yüksek seviyelerini görmüştü.

Ancak piyasalarda risk algısının değişmesiyle birlikte Bitcoin ve diğer kripto para birimleri düşüşe geçti.

Kripto para birimlerindeki bu dalgalanma, yukarı doğru hareketlenen enflasyona karşı merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya başladığı bir ortamda yaşanıyor. Sıkılaşmayla birlikte gelen likidite azalmasının hemen hemen bütün finansal varlıkları etkilemesi bekleniyor.