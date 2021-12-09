Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kripto paralar en büyük ‘düzeltme adayı’

500 kurumsal yatırımcı arasında yapılan ankete göre dijital varlıklar gelecek yıl yaşanabilecek bir ‘büyük düzeltme hareketi’ için ‘birinci aday’ konumunda.

Yatırım yönetimi şirketi Natixis’in aralarında dört merkez bankası, 20 varlık fonu ve 150’den fazla emeklilik fonunun bulunduğu ve toplam varlıkları 12,3 trilyon doları bulan 500 kurumsal yatırımcının katılımıyla düzenlediği anketin sonuçları açıklandı.


Ankete göre her ne kadar düzeltme bekleseler de, katılımcı kurumların yüzde 28’i kripto paralara yatırım yapmış ve bunların dörtte üçü gelecek yıl kripto varlıklarını artırmayı planlıyor.

Aynı şekilde, araştırmaya katılan tüm kurumların yüzde 8’i portföylerinde kripto varlıklara daha çok yer vermeyi düşünüyor.

Ankete katılan her 10 kurumdan dördü kripto paraları meşru yatırım aracı olarak gördüğünü ancak merkez bankalarının bunlara er ya da geç düzenleme getirmek durumunda kalacağını değerlendirdiğini belirtiyor.

‘Boğa dönemi’ geride mi kaldı?

Bu sene Bitcoin öncülüğünde güçlü bir ‘boğa dönemi’ yaşayan kripto piyasası özellikle fon haberlerinin etkisiyle 10 Kasım’da tarihin en yüksek seviyelerini görmüştü.

Ancak piyasalarda risk algısının değişmesiyle birlikte Bitcoin ve diğer kripto para birimleri düşüşe geçti.

Kripto para birimlerindeki bu dalgalanma, yukarı doğru hareketlenen enflasyona karşı merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya başladığı bir ortamda yaşanıyor. Sıkılaşmayla birlikte gelen likidite azalmasının hemen hemen bütün finansal varlıkları etkilemesi bekleniyor.

Kripto paralardaki sert düşüşün arkasında ne var?

Piyasalarda sıkılaşma kriptoyu vurdu: Bitcoin ve Ether çakıldı

MB ve BDDK’nın kripto para mesajları nasıl okunmalı, yasak ihtimali masada mı?

SON HABERLER

Hava kirliliği Alzheimer’a da zemin hazırlıyor

Alzheimer’a yol açan risk faktörlerine, hipertansiyon, diyabet, stres, kötü beslenme, hareketsiz yaşam gibi nedenlerden sonra hava kirliliği de eklendi. Bunama riskimizi düşürmek için temiz hava solumamız gerekiyor. Tabii bulabilirsek!

Telifte dijital çıkmaz: Milyonlar dinliyor ama müzik emekçileri kazanmıyor

Yeni yıla doğru dijital platformlar 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarsa beraberinde telif tartışmalarını getirdi. Zira müzik emekçileri özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve maddi zorluk çekmişti.