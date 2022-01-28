Türkiye’de son bir ayda vakalar üç kattan fazla arttı

Türkiye’de Omicron varyantının baskın hale gelmesinin ardından yükselişe geçen günlük vakalar son bir ayda üç kattan fazla arttı.

AA’nın Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 27 Aralık’ta 26 bin 99 olan vaka sayısı, 31 Aralık’ta 40 bin 786’ya yükseldi.

Günlük vaka sayısının, 1 Ocak’ta 36 bin 731 olarak kaydedilmesinin ardından 5 Ocak’ta 66 bin 467’ye çıkarak o güne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

6-10 Ocak’ta 61-68 bin civarında seyreden vaka sayısı, 11 Ocak’ta ilk kez 70 bini aşarak 74 bin 266’ya yükseldi.

İlk kez 80 binin üzerinde vaka

Günlük Covid-19 vakaları, 16 Ocak’ta 54 bin 100’e düşmesinin ardından aşamalı olarak tekrar arttı ve 25 Ocak’ta 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı.

Son günlerde yükselişin sürmesiyle 26 Ocak’ta 77 bin 434, 27 Ocak’ta 82 bin 180 vaka tespit edildi.

Türkiye’de salgının başından bu yana ilk kez, vaka sayısı 80 binin üstüne çıkmış oldu.

Omicron varyantı ilk kez 24 Kasım 2021’de Güney Afrika’da tespit edimiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık’ta varyantın Türkiye’de de görüldüğünü duyurmuştu.