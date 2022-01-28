Azerbaycan petrol fonundan MB’ye 1 milyar avro

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, Türkiye Merkez Bankası’nda (MB) 1 milyar avroluk (15 milyar 148 milyon 684 bin 200 TL) depo hesabı açtı.

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Azerbaycan’ın Sofaz olarak bilinen devlet petrol fonu, MB’ye altı ay vadeli 1 milyar avro tutarındaki mevduatı birkaç taksit halinde yatırdığını duyurdu.

Sofaz’ın internet sitesindeki açıklamada, mevduatın, ‘Türkiye’de finansal istikrarın korunmasına yardımcı olmasının hedeflendiği’ belirtildi.

Taksitler 27 Ocak’ta tamamlandı.

Daha önce Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar Azerbaycan tarafından depo hesabı açılacağını belirtmişti.

Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Elman Rüstemov, MB’yle kur swapı anlaşması için görüşmeler yürütmediklerini söylemişti.

Rüstemov, “Azeri ve Türk merkez bankaları, ödemelerin ulusal para birimleriyle yapılmasının önünü açacak bir mekanizma üzerinde için çalışıyor; çözülmesi gereken bazı teknik sorunlar var” diye konuşmuştu.