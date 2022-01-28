TEM Otoyolu sözü tepki çeken bakandan ‘manidar’ paylaşım: İşimiz yollar açmak…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin TEM Otoyolu’nun ulaşıma kapanmasındaki sorumluluğunu kabul etmesinin ardından Erzincan’da çekilen bir video paylaştı.

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İstanbul’da bu hafta içi yoğun kar yağması nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanmıştı. TEM de bunlardan biriydi. Hükümet ile CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yolların açık tutulması sorumluluğu konusunda tartışma yaşanmıştı.

Bakan, dün akşam katıldığı Habertürk TV yayınında TEM Otoyolu’ndan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumlu olduğunu söyledi.

📹 "İBB karla mücadelede sınıfta kaldı" diyen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığa bağlı yolların kapanmasını böyle savundu:



💬 "Bu kadar kar, tipi… Tabii ki bu olumsuzluklar yaşanacaktır"https://t.co/rkM43tU5sK pic.twitter.com/toFOl409Zg — Onedio (@onediocom) January 27, 2022

Karaismailoğlu şunları kaydetti: “TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz. Tabii orada yolda kalan vatandaşlarımız çok büyük sıkıntı yaşandı. Bizim için de arabasında mahsur kalan araçlar ve vatandaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşadılar.”

Bu sözlerin ardından birçok kişi bakanı eleştirdi. Karaismailoğlu ise eleştirilere cevap niteliğinde bir video paylaştı.

Paylaşımında “İşimiz yollar açmak…” ifadesini kullanan bakan, bir trenin raylardaki temizleme görüntüsüne yer verdi.