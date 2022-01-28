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Yaramazlara biraz batar!

İBB’nin taksi teklifi 12’nci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 12’nci kez getirdiği 500 engelli taksi ve 4 bin 500 yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler ‘yakın mesafe’ diye yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da.


İBB, çözüm için yeni taksi planını duyurup bu kapsamda da yeni taksi önerisini UKOME’de her defasında gündeme getireceğini belirtmişti.

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