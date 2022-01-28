‘Üçüncü ittifak’ iddialarına Gelecek Partisi’nden yanıt: Gerçeklikten uzak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, liderlerle görüşmelerine hız kesmeden devam ederken, yoğun görüşme trafiği Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Davutoğlu’nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la görüşmesinin perde arkasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte üçüncü bir ittifak kurma arayışı olduğu ortaya atılırken, bu Gelecek Partisi’nce yalanlandı.

Cumhuriyet’te yer alan kulis haberinde şunlar kaydedilmişti: “Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın perde arkasında üçüncü ittifak arayışı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu’nun, İYİ Parti’yi de yanına alarak ‘millet’ten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği belirtildi.”

Buna yanıtsa Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’dan geldi. Özcan, Twitter’da iddiaları yalanlarken, şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde sn. genel başkanımızın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarf edilmektedir.”

Gelecek Partisi lideri, geçen günlerde de kendisinin yeni bir ittifak önerisinin olmadığını belirterek “İttifak olacaksa bir ittifak olur” diye konuşmuştu.