Kılıçdaroğlu: Bu kardeşiniz ateşten gömleği giydi; milleti barıştıracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakkında tazminat davası açmasıyla ilgili “Davayı kaçan insan açar” dedi.

Halk TV’de Suat Toktaş’ın sorularını yanıtlayan CHP liderinin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) Yayına bağlanmasını isterim ama cesaret edemez.

* (Erdoğan’ın açtığı tazminat davası) Neden dava açıyor. Kaçan insan dava açar. Devletin bütün imkanları elinde. Gelirsin buraya. ‘Ey Kılıçdaroğlu işte belgeler burada dersin.’ Der mi? Demesi lazım değil m? Ama neden dava açıyor.

* Hakimleri seçiyor ya da daha sonra değiştiriyor. Oradan bana tazminat cezası çıkıyor. İlk davadan sonra çıkıp ‘Bakın ban kazandım’ diyor. Sonra ben üst mahkemelere gidiyorum. Davayı kazanıyorum. Devlet bana 13 bin euro tazminat ödedi.

* (İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yolcular) Bizi dünyaya rezil ettiniz. Bu insanlara karton verdiniz. Neden bir otele yerleştirmediniz bu insanlara? İktidar İBB’yi rakip olarak görüyor.

* Beyefendi İstanbul’u kaybetmeyi sindiremiyor. Sindireceksin.

* Belediyelerimiz 2 milyon 794 bin 69 aileye yardım yaptı. Yardım tutarı 1 milyar 750 milyon 893 bin lira.

* (Bu hafta İstanbul’da etkili olan kar yağışı) Büyükşehir belediyesinin bütün kadroları çalışıyordu. Kimsenin hakkını yiyemem.

* (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin servis edilmesi) Daha önce telefonlarımızı dinliyorlar demiştim. Sadece dinlemiyorlar, aynı zamanda izliyorlar da. Dinlemezseniz, izlemezseniz namertsiniz.

* Türkiye’yi bir sömürge ülkesi haline getirdiler.

* Vatansever bürokratlarla yüzyüze görüşüyorum. Buradan bütün hepsine sesleniyorum: Siz devletin gerçek sahiplerisiniz. Siz liyakatın egemen olduğu bir devlette çalışmayı hak ediyorsunuz. Sakın ola ki tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bir evraka imza atmayın.

* Sizi görevden almak isteyecekler. Alsınlar. Görevden alma belgesi sizin çocuklarınıza göstereceğiniz onur belgesi olacak.

* (Toktaş: İttifak genişleyecek mi?) Ortak hedefimiz ülkeye demokrasiyi getirmek. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle eskiye dönmek değil yeni bir şey yapmak; gerçek anlamda demokrasiyi, insan haklarını getirmek istiyoruz.

* (‘Demokrasi Diyarbakır’dan geçer’ ifadesi) Bu kardeşiniz ateşten gömleği giydi. Bu milleti barıştıracağım.

* Demirtaş ve Kavala haksız yere hapiste. Demirtaş’ın içeride kalmasının tek nedeni “Seni başkan yaptırmayacağız” demesi.

* Siyasetçiler dünyanın her yanında en çok eleştirilen kişilerdir. Bunu kaldıramıyorsan siyasete girmeyeceksin. Bunun yanında hakaret kabul edilemez.

* Topluma güven vermemiz lazım. Altı lider bir araya gelip ortak bir fotoğraf verdiğimizde bu güven pekişecektir. Neyi nasıl yapacağımızı halka anlatmamız lazım.

Güncellenecek…