Rekor: Günlük vaka sayısı 94 bine dayandı!

Türkiye’de son 24 saatte 93 bin 586 vaka, 210 can kaybı kaydedildi. Bu, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek sayı.

Bir günde 438 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 85 bin 503 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dün ise 82 bin 180’le rekor tazelemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var.”