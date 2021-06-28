Akşam Postası / 28 Haziran 2021

Peker, Korkmaz Karaca’ya ait olduğunu öne sürdüğü yazışmaları paylaştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’ya ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Virüs aşılarla yarışıyor: Delta varyantı 5-10 saniyelik konuşma ile bulaşabilir

Delta varyantının 5-10 saniyelik konuşma ile dahi bulaşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, hızlı aşılama yapılmaz ve toplumsal bağışıklık yakalanamazsa tablonun virüsün lehine döneceği görüşünde.

Açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki fark daha da açıldı

Türk-İş, ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması‘nın haziran sonuçlarına göre, açlık sınırı asgari ücretin üstünde. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 18’e yakın.

Bülent Kılıç’ın boynuna bastırılarak gözaltına alınmasına soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın ‘kazara’ olduğu öne sürülen gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öğrenci ve mezunlarda rant endişesi: Kadıköy Anadolu’da ne oluyor?

Kadıköy Anadolu Lisesi

İstanbul’da okul binalarının deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nde (KAL) öğrenciler, mezunlar ve öğrenci aileleri, okulun Moda semtindeki deniz manzaralı arazisinin rant projelerine açılacağından endişeleniyor.

Taylan Antalyalı bir tişört giydi; homofobik sesler yükseldi

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı Onur Ayı’nı kutlamak için yapılan özel bir koleksiyona ait tişörtü giymesi homofobik tepkilere neden oldu. Ancak futbolcuyu destekleyenler, homofobik sesleri bastırmayı başardı.

CHP’den kadına şiddete karşı ‘gölge komisyon’

TBMM’de Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekilen CHP, ‘gölge komisyon’ kurdu.

Denize ‘katran gibi’ dökülen çay, çıkış noktasında ‘içilebilir seviyede’

Bursa’da sanayi atıkları nedeniyle siyaha dönen Nilüfer Çayı’nın çıkış noktası fotoğraflandı. Suyun içilebilir seviyede bulunduğu belirtildi.

Metin Lokumcu davası ağır ceza mahkemesinde görülecek

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun polis müdahelesi sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönünde görevsizlik hükmü verdi.

Özdağ: Çocuğa cinsel istismarda beyan somut delil kabul edilsin

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 4. Yargı Paketi düzenlemesinde katalog suçlara somut delil şartının getirildiğini belirterek, çocuğa yönelik istismar suçlarının katalog suçlar kapsamından çıkarılmasını ve beyanın somut delil olarak kabul edilmesini istedi.

‘Erdoğan aşığı’ Sancak, BMC’deki hissesini Varlık Fonu yöneticisine sattı

Kamyon ve zırhlı araç üreticisi BMC’yi 2014’te TMSF’den alıp yarısını Katarlılara yüzde 25’ini de Öztürk ailesine satan Ethem Sancak kalan hisselerini de sıfırladı. Sancak’la birlikte Öztürk hisselerini de alan Tosyalı Holding ise BMC’nin yeni büyük ortağı oldu.

Damat, gelinin ailesi körili et yapmadı diye düğünü iptal etti: Ertesi gün başkasıyla evlendi

Hindistan’ın Odisha eyaletinde bir damat, düğün günü gelinin ailesi körili koyun eti ikram etmediği için evlenmekten vazgeçti. Aynı gün başka biriyle evlendi!

ABD: DSG’nin elinde 10 bin IŞİD’li bulunuyor; bu sürdürülebilir değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kamplarında tutuklu 10 bin IŞİD’linin bulunduğunu söyledi.