‘Erdoğan aşığı’ Sancak, BMC’deki hissesini Varlık Fonu yöneticisine sattı

Kamyon ve zırhlı araç üreticisi BMC’yi 2014’te TMSF’den alıp yarısını Katarlılara yüzde 25’ini de Öztürk ailesine satan Ethem Sancak kalan hisselerini de sıfırladı. Sancak’la birlikte Öztürk hisselerini de alan Tosyalı Holding ise BMC’nin yeni büyük ortağı oldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ilan-ı aşk‘ etmesiyle bilinen Sancak, “Anam, babam, eşim, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan” demişti.

ANKA’nın haberine göre Ticaret Sicili Gazetesi’nde Sancak ve Öztürk ailelerinin toplam 50,1’lik hissesinin Tosyalı Holding’e geçtiği bildirildi.

BMC’de Ethem Sancak’ın yönetim kurulu üyeliği sona ererken, yerine Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı geldi. Şirkette Talip Öztürk’ün de yönetim kurulu üyeliği son buldu.

Açılımı ‘British Motor Company‘ olan BMC, 1964 yılında kuruldu. Türkiye’nin en büyük ticari araç üreticilerinden biri olan BMC, Çukurova Holding’in Interbank’tan kaynaklanan borçları nedeniyle Mayıs 2013’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti.

Ethem Sancak ise ‘üretimi savunma sanayine kaydırmak’ amacıyla 2014’te TMSF’den BMC’nin tamamını 751 milyon liraya satın aldı. Ardından şirketin yüzde 49,9’unu 300 milyon dolar bedelle Katar’a devrederek BMC’ye ortak etti. Sancak daha sonra, elinde kalan hisselerin yüzde 25,1’ini 2019’da, cinayet suçundan aldığı müebbet onanınca yurt dışına kaçan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’e sattı. Böylece BMC hisselerin yüzde 25’lik kısmı Sancak ailesinde kalmıştı.

BMC, yeni sahiplik altında zırhlı araçlar ve tank üretimine odaklanmıştı.

‘Tank-palet’le gündemdeydi

BMC’de Katar ortakların yönetimdeki yeri değişmedi. 10 kişiden oluşan yönetim kurulunda beş Katarlı yönetici yer almaya devam etti. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait tank-palet fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.