Taylan Antalyalı bir tişört giydi; homofobik sesler yükseldi

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı Onur Ayı’nı kutlamak için yapılan özel bir koleksiyona ait tişörtü giymesi homofobik tepkilere neden oldu. Ancak futbolcuyu destekleyenler, homofobik sesleri bastırmayı başardı.

Futbolcu Instagram hesabından bir arkadaşının story’sini kendi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta gökkuşağı renkleriyle ‘Powered by Pride’ yazan tişört giyiyordu.

Söz konusu tişört spor giyim markası Puma’nın fitness alanında LGBTİ+ bireyleri destekleyen vakıf Out Foundation’la işbirliğine giderek hazırladığı koleksiyonun bir parçası.

TV100 kanalında program yapan ‘futbol yorumcusu’ Turgay Demir “Ben bu saatten sonra Taylan’ı Milli Takım’a almam. Milli formayı artık giymemelidir” ifadelerini kullandı. Emre Bol da Demir’i destekleyen yorumlar yaptı.

Futbolcu sosyal medyanın da gündemindeydi. Bazı Twitter kullanıcıları da benzer tepkilerle tişörtü giymesinin yanlış olduğunu savunurken futbolcuyu destekleyenlerin sayısı oldukça fazlydı. Galatasaray’ı ve kulübün diğer futbolcuları etiketleyen kullanıcılar Antalyalı’ya destek vermelerini talep etti.

Allah sizi bildiği gibi yapsın kurban olun taylan'a https://t.co/v8ZMhOIiZR — beritan Çayan Aktaş (@BeritanKral) June 28, 2021

ADMIN TAYLAN I PAYLAS TAYLAN I AYAKTA UYUYON🤨❤💛 pic.twitter.com/OnAJ5Kuakb — saracens🦁 (@saracens1905) June 28, 2021

Bir futbolcunun giydiği tshirt üzerinden bile nefret söylemleri üretebiliyorsunuz ya, inanılmazsınız. Sizi Taylan değil, hastane basan mafya müsveddesi topçular paklar. — Özlem Kaya (@ozlemkaya_1905) June 28, 2021

"Taylan Antalya'daki bir daha milli takıma çağırılmamalı!" diyen Turgay Demir ve Emre Bol bir daha ekranlara çıkarılmamalı ! pic.twitter.com/idy5JCkrPg — Panteist🕊 (@PanteistB1R) June 28, 2021

Her şeyi erkeklik üzerinden tanımladığınız için dünya kocaman bir yangın yeri. Hetero oldunuzda ne oldunuz. Bu kimseye üstünlük, pis salyalı ağızlarınızla diğerlerine adamlık ögretme hakkı vermez .#Taylan #pride — Sero_sero (@Seroser37665947) June 28, 2021