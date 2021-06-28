Taylan Antalyalı bir tişört giydi; homofobik sesler yükseldi

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı Onur Ayı’nı kutlamak için yapılan özel bir koleksiyona ait tişörtü giymesi homofobik tepkilere neden oldu. Ancak futbolcuyu destekleyenler, homofobik sesleri bastırmayı başardı.
Futbolcu Instagram hesabından bir arkadaşının story’sini kendi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta gökkuşağı renkleriyle ‘Powered by Pride’ yazan tişört giyiyordu.
Söz konusu tişört spor giyim markası Puma’nın fitness alanında LGBTİ+ bireyleri destekleyen vakıf Out Foundation’la işbirliğine giderek hazırladığı koleksiyonun bir parçası.
TV100 kanalında program yapan ‘futbol yorumcusu’ Turgay Demir “Ben bu saatten sonra Taylan’ı Milli Takım’a almam. Milli formayı artık giymemelidir” ifadelerini kullandı. Emre Bol da Demir’i destekleyen yorumlar yaptı.
Futbolcu sosyal medyanın da gündemindeydi. Bazı Twitter kullanıcıları da benzer tepkilerle tişörtü giymesinin yanlış olduğunu savunurken futbolcuyu destekleyenlerin sayısı oldukça fazlydı. Galatasaray’ı ve kulübün diğer futbolcuları etiketleyen kullanıcılar Antalyalı’ya destek vermelerini talep etti.