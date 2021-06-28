Sağlık bakanı vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım.”

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 54,30, Ankara’da 83,64, İzmir’de 27,40 oldu.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller olurken; en az vaka Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne’de görüldü.

Bakan Koca daha sonra son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin grafiklerini paylaştı.

Buna göre Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat son bir haftada en çok vaka sayısı azalan iller oldu.