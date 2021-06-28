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Yaramazlara biraz batar!

Turkovac’ın üçüncü fazına üç ülke katılabilir

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Erhan Akdoğan, yerli inaktif aşı Turkovac’ın üçüncü faz çalışmasının Türkiye haricinde üç ülkede daha yapılabileceğini, acil kullanım onayı da verilebileceğini söyledi.

Fotoğraflar: AA

AA’ya konuşan Prof. Dr. Erhan Akdoğan, aşının 22 Haziran’da başlayan üçüncü faz çalışması için 900 bin kişinin başvurduğunu, bu kişilerden 40 bin 822’sinin seçildiğini, gönüllü alımının devam ettiğini ifade etti.


Profesör, aşının geliştirilmesine 200’den fazla kişinin katkı sağladığını belirterek, çalışmanın 30 merkezde devam edeceğini, klinik araştırmanın koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serhat Ünal’ın üstlendiğini ifade etti.

Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii bunun bir ön süreci var. Etik kurullar, Sağlık Bakanlığı’mızın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun da burada onayıyla beraber bu çalışmanın başladığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra yurt dışında da Faz-3 çalışmaları yapılacak. Bu noktada özellikle Azerbaycan, Kırgızistan ve Pakistan’da Faz-3 çalışmalarının yapılabileceğini söylemek istiyorum.”

Profesör, bu konuda bazı ülkelerle de görüşmelerin devam ettiğini, bilimsel çalışmanın sonucunda gerekler yerine geldiği anda acil kullanım onayına da geçilebileceğini dile getirdi.

Yerli inaktif aşıda üçüncü faz başladı: Adı TURKOVAC

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