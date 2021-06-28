Bülent Kılıç’ın boynuna bastırılarak gözaltına alınmasına soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın ‘kazara’ olduğu öne sürülen gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Fotoğraf: Twitter

Polisler, 26 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde fotoğraf çektiği sırada Kılıç’ı yere yatırıp boynuna bastırmıştı. Kılıç, “Nefes alamıyorum” diyerek çığlık atmıştı. Avukatı Zelal Pelin Doğan, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama Kılıç’ın hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu, sırtına çıkılarak kamerayla vurulduğunu ifade etmişti.

Olaydan sonra konuşan foto muhabiri, “Orada o insanlar tepki vermese yan sokaktaki karanlık İmam Adnan Sokak’ta olsaydım benim oradan cesedim çıkardı. (…) Yaşadığım sürecin hesabı verilecek” demişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün LGBTİ+ bireylerin ‘LGBT’li gruplar’ olarak tanımlandığı basın duyurusunda, yürüyüşe getirilen kaymakamlık yasağı hatırlatılarak, söz konusu yasağa uymayan 46 kişinin ‘yakalandığı’ ve gözaltına alındığı bildirildi.

“Yakalananlar arasında maalesef basın mensubu Bülent Kılıç’ın da bulunduğu tespit edilmiştir” denilerek şöyle devam edildi: “Adı geçen basın mensubu; Beyoğlu ilçe emniyet müdürlüğünde işlem yapıldığı sırada, kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğu ve ilgili personelden şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.”