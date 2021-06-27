‘Nefes alamıyorum’ diye çığlık atan AFP muhabiri: Hesabı verilecek

İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’nü izlerken polis şiddetine maruz kalan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, “Canıma kastedilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi. Bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak” dedi.

Fotoğraf: Hacı Bişkin

Polisler, Kılıç’ı fotoğraf çektiği sırada yere yatırıp boynuna bastırmıştı. Kılıç, “Nefes alamıyorum” diyerek çığlık atmıştı. Avukatı Zelal Pelin Doğan, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama Kılıç’ın hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu, sırtına çıkılarak kamerayla vurulduğunu ifade etmişti.

‘Yaşadığım sürecin hesabı verilecek’

Kılıç serbest kaldıktan sonra Twitter hesabından şunlar yazdı: “Canıma kastedilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu Dünya’da hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak.”

Canıma kast edilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu Dünya’da hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak.#NefesAlamıyorum #Pride2021 — Bulent KILIC (@Kilicbil) June 26, 2021

Kılıç polis şiddetini görüntülemişti

Arkadaşı Yasin Akgül, Kılıç’ın makinesinden kurtardığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bir olaya ne kadar yakınsan ve içindeysen o kadar hedefsindir” dedi.