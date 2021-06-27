Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Nefes alamıyorum’ diye çığlık atan AFP muhabiri: Hesabı verilecek

İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’nü izlerken polis şiddetine maruz kalan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, “Canıma kastedilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi. Bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak” dedi.

Fotoğraf: Hacı Bişkin

Polisler, Kılıç’ı fotoğraf çektiği sırada yere yatırıp boynuna bastırmıştı. Kılıç, “Nefes alamıyorum” diyerek çığlık atmıştı. Avukatı Zelal Pelin Doğan, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama Kılıç’ın hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu, sırtına çıkılarak kamerayla vurulduğunu ifade etmişti.


‘Yaşadığım sürecin hesabı verilecek’

Kılıç serbest kaldıktan sonra Twitter hesabından şunlar yazdı: “Canıma kastedilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu Dünya’da hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak.”

Kılıç polis şiddetini görüntülemişti

Arkadaşı Yasin Akgül, Kılıç’ın makinesinden kurtardığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bir olaya ne kadar yakınsan ve içindeysen o kadar hedefsindir” dedi.

SON HABERLER

Bin yılın aşk mektupları

İki eski dost, yazar Ali Murat İrat ve sanatçı Sıla Gençoğlu, geçmişten günümüze aşk mektupları projesini bir yıllık hazırlığın ardından hayata geçirdi. Ortak imzalı ‘Bin Yılın Aşk Mektupları’, Doğan Kitap’tan çıktı.

TGC Veyis Ateş’i üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, siyaset-mafya ilişkileri içerisinde yer aldığı iddiaları nedeniyle açtığı disiplin soruşturması sonucunda eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı.