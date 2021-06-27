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Yaramazlara biraz batar!

Yardımcısı yazdı Soylu paylaştı: AFP muhabirine yapılan zorbalık değilmiş

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, polisin AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın boğazına bastırmasında ‘zorbalık’ görmedi. Ersoy’un tweetini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da retweetledi.

Polisler, dün İstanbul’da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde fotoğraf çektiği sırada Kılıç’ı yere yatırıp boynuna bastırmıştı. Kılıç, “Nefes alamıyorum” diyerek çığlık atmıştı. Avukatı Zelal Pelin Doğan, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama Kılıç’ın hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu, sırtına çıkılarak kamerayla vurulduğunu ifade etmişti.


CHP o anların fotoğrafını paylaşarak şöyle dedi: “Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz…”

CHP’nin paylaşımını alıntılayan Ersoy şu ifadeleri kullandı: “İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir.”

Ersoy’un tweet’ini paylaşanların başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi.

Fotoğraf: Twitter

‘Nefes alamıyorum’ diye çığlık atan AFP muhabiri: Hesabı verilecek

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‘Nefes alamıyorum’ diye çığlık atan AFP muhabiri: Hesabı verilecek

Onur Yürüyüşü’nü takip ettiği sırasından boğazına bastırılarak gözaltına alınan AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Canıma kast edilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi. Bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak.” dedi.