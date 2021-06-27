Yardımcısı yazdı Soylu paylaştı: AFP muhabirine yapılan zorbalık değilmiş

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, polisin AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın boğazına bastırmasında ‘zorbalık’ görmedi. Ersoy’un tweetini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da retweetledi.

Polisler, dün İstanbul’da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde fotoğraf çektiği sırada Kılıç’ı yere yatırıp boynuna bastırmıştı. Kılıç, “Nefes alamıyorum” diyerek çığlık atmıştı. Avukatı Zelal Pelin Doğan, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama Kılıç’ın hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu, sırtına çıkılarak kamerayla vurulduğunu ifade etmişti.

CHP o anların fotoğrafını paylaşarak şöyle dedi: “Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz…”

Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz… pic.twitter.com/qcT1TleD2U — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 27, 2021

CHP’nin paylaşımını alıntılayan Ersoy şu ifadeleri kullandı: “İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir.”

İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir…



Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir. pic.twitter.com/nmfWfLHZPu — Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) June 27, 2021

Ersoy’un tweet’ini paylaşanların başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi.