Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: AFP muhabiri dahil 20’den fazla gözaltı

İstanbul’da bugün yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi toplananlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanların arasında Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) fotomuhabiri Bülent Kılıç da var.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası komitesi, Onur Yürüyüşü’nü Maltepe’deki miting alanında yapmak için valiliğe başvurmuş ancak reddedilmişti. Komite, bugün saat 17:00’de Taksim’de toplanma çağrısı yapmıştı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, toplanmaya saatler kala yürüyüşü yasakladı. Yürüyüşün ‘anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği’ gerekçe gösterilirken, Onur Haftası organizasyonu ‘#LubunyaSokakta’ etiketiyle çağrıda bulundu.

Kaymakamlıktan altı gerekçe

Kaymakamlık açıklamasında şu ifadeler yer verildi: “26/06/2021 Cumartesi günü 17:00’da idaremiz Taksim Meydanı’nda yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylemi/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 10. ve 17. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. maddeleri gereğince ve Covid-19 tedbirleri kapsamında İZİN VERİLMEYECEKTİR.”

Gözaltılar var

Yürüyüş öncesinde saat 15:00 sıralarında çok sayıda kişi, Taksim’deki Mis Sokak’ta toplanmaya başladı. Polis önce gruba dağılmaları konusuna uyarıda bulundu, ardından da sert bir şekilde müdahale etti. Müdahalede 20’den fazla gözaltının olduğu bildirildi.

Mis'te arkadaşlarımıza müdahele devam ediyor. Arkadaşlarımız darp edilip gözaltına alınıyor. Baskılar bizi yıldıramaz!

Video: Pınar Gayıp / ETHA pic.twitter.com/DKdXdXrb7X — İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 26, 2021

Haber takibi yapan AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç da yere yatırılarak gözaltına alındı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, Kılıç’ın “Nefes alamıyorum” dediği, sonrasında bir polise “Seni şikayet edeceğim” diye seslendiği görüldü.

Gazetecilik örgütleri, Kılıç’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Kılıç’ın ‘boğazına basılarak nefessiz bırakıldığını’ kaydetti.

⚡️Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz! @istanbul_EGM

📷 @Devranbskn pic.twitter.com/Li8v8Jz8UM — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) June 26, 2021

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazetecinin serbest bırakılmasını istedi.

RSF temsilcisi @ErolOnderoglu: İstanbul Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü izleyen @AFP muhabiri #BülentKılıç’ın (@Kilicbil ) boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alınmasını kınıyoruz. Kılıç’ın derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlulara işlem yapılmasını istiyoruz! pic.twitter.com/fZlYTQu9yQ — RSF Türkçe (@RSF_tr) June 26, 2021

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, gözaltıya tepki gösterirken “Üzerine çıktığınız ters kelepçe yaptığınız gazeteci, dünyanın tanıdığı bir foto muhabiri Bülent Kılıç. İstanbul’da gösteriyi takip ederken bir foto muhabirine bu şekilde muameleyi kabul etmiyor, kınıyor, sorumluların hesap vermesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

Şu anda Mis Sokak'ta arkadaşlarımız darp edilerek gözaltına alınıyor. En az 6 gözaltı var. #SokakBizim pic.twitter.com/2cUTWGm7tM — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) June 26, 2021

Mis Sokak’taki müdahalenin ardından grubun Taksim’in farklı noktalarına dağıldığı gözlendi. Polis, Odakule ve Cihangir’de de müdahalede bulundu. Cihangir’deki müdahalede plastik mermi kullanıldı.

CİHANGİR CİHANGİR OLALI BÖYLE KALABALIK GÖRMEDİ AŞKOOOO! #OnurHaftası #LubunyaSokakta



Video: Burcu Karakaş pic.twitter.com/LNcCBwDjY8 — İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 26, 2021