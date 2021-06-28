ABD: DSG’nin elinde 10 bin IŞİD’li bulunuyor; bu sürdürülebilir değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kamplarında tutuklu 10 bin IŞİD’linin bulunduğunu söyledi.
IŞİD ile mücadeleyi yeniden canlandırmayı amaçlayan İtalya’nın başkenti Roma’daki toplantıda konuşan Blinken, bu durumun ‘sürdürülebilir olmadığını’ belirtti.
Blinken, IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun üyeleri de dahil tüm ülkelere, örgüte katılan vatandaşlarını geri kabul edip rehabilite etme veya yargılamaları için tekrar çağrıda bulundu.
Türkiye, YPG’yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, DSG’yi IŞİD’le mücadelede önemli bir aktör olarak gören başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor.