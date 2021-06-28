Özdağ: Çocuğa cinsel istismarda beyan somut delil kabul edilsin

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 4. Yargı Paketi düzenlemesinde katalog suçlara somut delil şartının getirildiğini belirterek, çocuğa yönelik istismar suçlarının katalog suçlar kapsamından çıkarılmasını ve beyanın somut delil olarak kabul edilmesini istedi.

AA’nın haberine göre basın toplantısı düzenleyen Özdağ, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin zirveye çıktığı bir dönemden geçildiğini, Meclis’in daha etkin önlemler almak zorunda olduğunu vurguladı.

Düzenlemenin, çocukları korumasız hale getiren bir boyut içerdiğini savunan Özdağ, çocuğun cinsel istismarının katalog suçlar arasında olduğunu, bu düzenlemede katalog suçlarda somut delil şartının getirildiğini aktardı.

‘Saldırganı korur’

Özdağ şunları söyledi: “Bu durum diğer suçlar söz konusu olduğunda olumlu bir adım olarak görülebilir ancak çocuğa yönelik cinsel istismar ve saldırılarda, çocuğun saldırının farkına varmasının, eylemin bir istismar olduğunu anlamasının bile zaman aldığı bilinmektedir. Bu suçta somut delil aranması çocuğu koruyacak değil, saldırganı koruyacak bir önleme dönüşmektedir. Cinsel istismar suçlarında çocuk, istismara uğradığını travma etkisiyle geç beyan etmiş olsa bile beyan somut delil olarak kabul edilip tutuklama kararı verilebilmelidir.”