Akşam Postası / 28 Eylül 2021

Cumhurbaşkanlığı geçen yıl 3 milyar liraya yakın harcamış

Fotoğraf: DHA

2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, cumhurbaşkanlığı bir yılda 2 milyar 896 milyon 174 bin lira harcadı.

Kavcıoğlu: Gıda fiyatı artışında Türkiye ilk sıralarda

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, swap ve reeskont kredileri gibi unsurların döviz rezervlerine olumlu katkılar sunduğu belirterek “Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır” dedi.

İçişlerinden ‘taksi’ genelgesi: Yolcu almayan trafikten men edilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen ‘taksi’ genelgesinde polisin, taksilerin yolcuyu almadığını tespit etmesi halinde, yolcu taksiye bindirilecek, taksi almamakta ısrar ederse trafikten men dahil yasal işlemler yapılacak.

Erdoğan, Biden’la baş başa görüşecek

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekim sonunda İtalya’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’la baş başa görüşecek.

Sağlık bakanı: Aktif vakaların dörtte biri çocuk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vakaları dörtte birini çocuklarının oluşturduğunu belirtirken, tüm alternatifler denenerek okulların açık kalmasını düşündüklerini söyledi.

Hazine, 102,6 milyar lira vergi gelirinden vazgeçmiş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele kapsamında bazı sektörlerine yönelik uygulanan vergi indirimlerinin kamu gelirinde 102,6 milyar lira azalmaya neden olduğunu açıkladı.

Araştırma: Çocuğunuz yemek seçiyorsa ceza ve ödülden vazgeçin

Avustralyalı bilim insanlarının araştırması sonucunda, yemek seçen çocuklarına başta sebze olmak üzere sağlıklı şeyleri yedirme konusunda zorlanan anne-babalara yol haritası çıkarıldı.

Laboratuvarda geliştirilen bir fincan kahveye ne dersiniz?

Finlandiyalı bilim insanları laboratuvarda kahve geliştirdi. Bunun, dünyada bir ilk olduğunu savunan ekibe göre koku ve tat bildiğimiz kahve gibi.

İstanbul’a gelen turist sayısı pandemi öncesine göre yüzde 35 düştü

İstanbul’a ağustos ayında gelen turist sayısı pandemi öncesine göre yüzde 35 daha az. 2019 ile 2021 yıllarına ait ağustos rakamları arasında yarım milyondan fazla farkı var.

Assos’ta ‘ıslah’ adı altında ‘katliam’ sürüyor: ‘Yüreğimiz bir kez daha sızladı’

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde yola ve tesislere taş düştüğü gerekçesiyle başlatılan ıslah çalışması doğal dokuyu kısmen yok etti. Bu çalışmanın bir an önce durdurulması için suç duyurusunda bulunuldu ancak çalışmalar durdurulmanın aksine son hızla devam ediyor.

İklim değişikliği araştırması: Türkiye’nin dörtte üçünde farkındalık var

‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Araştırması‘nın sonuçlarına göre, iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalık oranı yüzde 75 seviyesinde.

Netflix en popüler film ve dizileri açıkladı: ‘Squid Game’ zirveye çıkabilir

Fotoğraf: AA

Netflix en çok izlenen dizi ve filmlerin listesini paylaştı. Buna göre dizilerde Bridgerton’un ilk sezonu zirvede yer aldı. Ancak Netflix CEO’suna göre Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ yakında zirveye çıkabilir.

Transparan heykel cinsiyetçilik tartışmasına yol açtı

İtalya’da transparan kıyafetli bir kadın heykeli cinsiyetçilik tartışmasına yol açtı.

21 yaşında giydiğiniz pantolona giremiyorsanız diyabet riskiniz var

21 yaşında giydiği pantolonun içine artık sığamayan yetişkinlerin, fazla kilolu olmasalar bile diyabet geliştirme riski altında oldukları bildirildi.