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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 28 bin 892 vaka, 239 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 28 bin 892 yeni vaka, 239 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 356 bin 661 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 336 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: ‘Bu kadar insanın içinden gelip beni mi bulacak?’ Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28 bin 892 yeni vakayla, 7 Milyon 95 bin 580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!”

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