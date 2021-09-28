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Erdoğan, Biden’la baş başa görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekim sonunda İtalya’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’la baş başa görüşecek.

Fotoğraf: AA

Erdoğan Biden’la görüşmediği ABD ziyaretinden dönerken şunları kaydetmişti: “Ben, oğul Bush’la iyi çalıştım, Sayın Obama’yla iyi çalıştım, Sayın Trump’la iyi çalıştım ama Sayın Biden’la iyi başladık diyemem. Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz.”


Biden, 20 Ocak 2021 tarihinde göreve geldikten yaklaşık üç ay sonra Erdoğan’la görüşmüştü.

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