Erdoğan: ABD’yle gidişat pek hayra alamet değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “ABD’yle Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an gidiş pek hayra alamet değil” dedi.
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
*(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor.
*Ben, oğul Bush’la iyi çalıştım, Sayın Obama’yla iyi çalıştım, Sayın Trump’la iyi çalıştım ama Sayın Biden’la iyi başladık diyemem.
*Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz.
*Şu anda Taliban’ın elindeki silahlara baktığınız zaman, bu silahlar Amerika’nın silahları. Dolayısıyla bu bedeli de ödemek durumunda kalacaktır.
*Bize S-400 konusunu bahane edip F-35’leri vermemek, devletler arası ilişkilerde ne diplomasi ne münasebetler noktasında kimlik ortaya koymaktır.
*Taliban’ın şu andaki yaklaşım tarzına bakıldığında kucaklayıcı, kuşatıcı bir yönetim maalesef oluşmadı.
*Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye’de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik.
*Türkiye olarak iklim değişikliği noktasında düşüncemizi Glasgow’da vereceğimiz mesajlarla da ortaya koyacağız.