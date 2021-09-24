Erdoğan: ABD’yle bizim daha farklı konumda olmamız gerekir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD ilişkilerinin ‘çok daha farklı konumda’ olması gerektiğini söyledi.

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Cuma namazının ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, ABD-Türkiye ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı, “(ABD-Türkiye) İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir” dedi.

Erdoğan, “Çünkü ben şu ana kadar Amerika’daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız” diye konuştu.

Erdoğan, ABD’nin şu anda terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek verdiğini belirterek “Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor” ifadesini kullandı.