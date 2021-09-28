Transparan heykel cinsiyetçilik tartışmasına yol açtı

İtalya’da transparan kıyafetli bir kadın heykeli cinsiyetçilik tartışmasına yol açtı.

Fotoğraf: Twitter

19’uncu yüzyılda kaleme alınan bir şiire gönderme yapmak, şairini anmak amacıyla tasarlanarak Sapri’de bir parka konulan heykelin açılışı cumartesi günü eski başbakan Giuseppe Conte’nin de katıldığı bir törenle yapıldı.

Heykeltraş Emanuele Stifano’nun imzasını taşıyan bronz heykelde, şair Luigi Mercantani’nin 1857’de kaleme aldığı ‘La Spigolatrice di Sapri’ adlı şiirdeki kadına gönderme yapılıyor. Şiirde, İtalya’nın ilk sosyalist düşünürlerinden Carlo Pisacane’nin Napoli Krallığı’na düzenlediği başarısız keşif yolculuğu anlatılıyor.

Fotoğraf: www.italia2tv.it

Merkez sol Demokratik Parti milletvekili Laura Boldrini, heykelin ‘kadınlara karşı incitici ve anması, kutlaması gereken tarih açısından da çirkin ve karalayıcı olduğunu’ ifade etti. Boldrini, Twitter’da, “Belirli kurumlar bile bir kadının bedeninin cinselleştirilerek temsil edilmesini kabul ediyor. Bu nasıl olabilir” yazdı.

Parti içindeki bir grup kadın siyasetçi ise heykelin kaldırılımasını istedi: “Bir kez daha kendimizi cinselleştirilmiş bir formda temsil edilirken bulmaktan dolayı incinmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhu yok, konunun siyasi ve tarihi boyutuyla alakası yok.”

Açıklamada, heykelin, söz konusu, baskıcı tutuma karşı gelmek adına işe gitmemeye karar veren kadını yansıtmadığı da vurgulandı.

Heykeltraş Stifano, “Tamamen çıplak da olabilirdi ben insan bedenine hayranım” dedi ve ‘sadece ahlaksızlık görmek isteyenlere’ eserini anlatma ihtiyacı duymadığını söyledi.

Sapri Belediye Başkanı Antonio Gentile de bu tartışmaya kadar kimseden eleştiri gelmediğini ifade etti.