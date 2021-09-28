TikTok’un yükselişi: Aylık 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından TikTok aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

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TikTok, ABD ve diğer bölgelerde karşılaştığı düzenleyici yeni kurallara rağmen yükselişini sürdürüyor.

Şirketin verilerine göre Ocak 2018’e yaklaşık 55 milyon olan kullanıcı sayısı, Aralık 2018’de 271 milyona, Aralık 2019’da 508 milyona, Temmuz 2020’de 689 milyona ve Eylül 2021’de ise 1 milyara ulaştı.

Bu aynı zamanda kullanıcı sayısında temmuz 2020’den bu yana yüzde 45 gibi bir artışa tekabül ediyor.

ABD’li Facebook’un ise dünya çapında halen 2,9 milyar aktif kullanıcısı var. Ancak TikTok’un şu anda ABD ve Britanya’daki toplam görüntüleme süresi YouTube’dan daha uzun.

Başlangıçta en fazla 15 saniyelik videolar prensibi üzerine kurulan platform, daha geniş bir kitleyi kendine çekmek ve YouTube ile rekabet edebilmek için bu sınırı önce 60 saniyeye, ardından 3 dakikaya çıkarmıştı.

Çinli ByteDance şirketinin ürünü olan TikTok, 2016 yılının ekim ayında piyasaya çıkmasının ardından özellikle karantina dönemlerinde viral olan koreografi ve challenge videoları sayesinde çok hızlı büyümüştü.