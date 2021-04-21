TikTok’a veri ihlali davası: Milyonlarca çocuğun bilgileri toplanıp kullanıldı

Sosyal paylaşım sitesi Tik Tok hakkında çocukların verilerini izinsiz toplayıp kullanmak suçlamasıyla dava açıldı.

Fotoğraf: Reuters

2019 yılında ABD Federal Ticaret Komisyonu, TikTok’u çocukların verilerini toplamakla suçlamış ve şirkete 5,7 milyon dolar ceza kesmişti. TikTok benzer suçlamalarla Güney Kore ve Britanya’da da karşılaşmış ancak ceza almıştı.

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Britanya Çocuk Komisyonu’nun eski üyesi Anne Longfield tarafından açılan yeni davada, verilerin hem gerekli yasal izinler alınmadan hem de yeterli uyarı yapılmadan elde edildiği öne sürüldü.

Söz konusu verilerden bazıları şöyle: Telefon numarası, konum ve biyometrik bilgiler.

TikTok bu bilgilerin nasıl kullanılacağıyla ilgili ebeveynleri ve çocukları bilgilendirmemekle de suçlanıyor.

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Tazminat ödeyebilir

Dava Britanya ve Avrupa Birliği’ndeki milyonlarca çocuk adına açıldı.

Suçlu bulunması durumunda verileri toplanan her bir çocuk adına şirketten tazminat talep edilebilecek.

Uygulamanın dünya genelinde 800 milyondan fazla kullanıcısı var.

Çinli şirket ByteDance, geçen yıl TikTok’un reklam gelirlerinden 37 milyar dolar kar ettiğini duyurmuştu.

‘Perdenin gerisinde kötü bir niyet var‘

Longfield BBC’ye demecinde TikTok’un veri toplama politikasında aşırıya kaçtığını belirterek şöyle konuştu: “TikTok bu zor yılda çocukların arkadaşlarıyla temas kurmasına da yarayan çok yaygın bir sosyal medya platformu. Öte yandan, eğlenceli şarkların ya da dansların perde gerisinde çok daha kötü niyetli bir şey var.”

Longfield ayrıca, ebeveynlerin hangi verilerin toplandığı hakkında bilgi sahibi olma hakkı bulunduğunu da belirtti.

TikTok: Gizlilik önceliğimiz

TikTok ise suçlamaları reddedip şu ifadeleri kullandı: “Gizlilik ve güvenlik TikTok’un öncelikleridir. Tüm kullanıcılarımızı ve özel olarak genç kullanıcıları korumak için bu yöndeki politikalarımızı, süreçlerimizi ve teknolojimizi güçlendirdik.”