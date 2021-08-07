Temmuzda en çok indirilen uygulama TikTok

Temmuz ayında en çok indirilen uygulamaların ilk sırasında TikTok yer aldı. Facebook ve Instagram takipte.

Fotoğraf: AA

Sensor Tower tarafından hazırlanan verilere göre 15 saniyelik video konseptiyle kısa sürede tüm dünyaya büyük başarı elde eden TikTok, temmuz ayında dünya çapında toplam 63 milyon indirmeye ulaştı. Uygulamanın en çok indirildiği ülke Çin olurken, ikinci sırada ABD var.

TikTok’un ardından dünya çapında en çok indirilen uygulama ise Facebook. Geçtiğimiz ay toplamda 53 milyon indirmeye ulaşan Facebook’un en çok indirildiği ülke Hindistan. ABD, Hindistan’ın ardından ikinci sırada.

Temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar

TikTok

Facebook

Instagram

Messenger

WhatsApp

Snapchat

Zoom

Telegram

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Google Meet

Temmuz ayında en çok indirilen Android uygulamalar

Facebook

TikTok

Instagram

Messenger

WhatsApp

Snapchat

Zoom

Google Meet

Telegram

WhatsApp Business

Temmuz ayında en çok indirilen iOS uygulamalar

TikTok

YouTube

Instagram

WhatsApp

Facebook

Taobao

Google Maps

Messenger

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