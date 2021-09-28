İstanbul’a gelen turist sayısı pandemi öncesine göre yüzde 35 düştü

İstanbul’a ağustos ayında gelen turist sayısı pandemi öncesine göre yüzde 35 daha az. 2019 ile 2021 yıllarına ait ağustos rakamları arasında yarım milyondan fazla farkı var.

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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk sekiz ayında 4 milyon 854 bin 4.

Ağustos ayında ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 2 bin 722.

Turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre artış baz etkisiyle yüzde 129. Ancak veriler pandemi öncesi 2019 yılı ile kıyaslandığında düşüş hala yüzde 35’in biraz üstünde.

2019’un ağustos ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 540 bin 120 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ağustos ayında İstanbul’a 999 bin 765 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 2 bin 957 oldu. Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 67,89’u İstanbul Havalimanı’nı, yüzde 31,68’ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı.

Ağustosta megakente gelen yabancılar arasında Almanlar, 117 bin 522 turistle ilk sırada yer aldı. Almanları sırasıyla İran, Rusya, Fransa, Irak, ABD, Kuveyt ve Hollanda vatandaşları takip etti.