Cumhurbaşkanlığı geçen yıl 3 milyar liraya yakın harcamış

2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, cumhurbaşkanlığı bir yılda 2 milyar 896 milyon 174 bin lira harcadı.

Fotoğraf: DHA

ANKA’nın haberine göre Sayıştay’ın kamu kurumlarına ilişkin 2020 denetim raporları yayınlandı.

Buna göre cumhurbaşkanlığının üç ayrı kalemdeki mutfak harcamaları 2020’de yaklaşık yüzde 64 artarak 2020’de toplam 7 milyon 414 bin lira oldu.

‘Yolluklar’ için 2019 yılında 14 milyon lira harcama yapılırken, 2020 yılında bu rakam 8,4 milyon liraya, görev giderleri 1,4 milyar liradan 1,2 milyar liraya, hizmet alımları 147 milyon lira iken 154 milyon liraya, temsil tanıtma giderleri 50 milyon liradan 32 milyona düştü.

Cumhurbaşkanlığının ‘tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri’ harcamalarındaki artış da dikkat çekti. 2019 yılında yaklaşık 5 milyon lira harcama yapılan bu kalemde 2020 yılında yapılan harcama ise 51 milyon lirayı geçti.

2019’da 11 milyon 73 bin lira olan ‘bakım onarım ve üretim malzemeleri’ harcamaları ise yaklaşık üç kat artarak 32 milyon liraya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı 2020’de toplam 397 milyon 605 bin lira transfer ödemesi yaptı. Bu rakam 2019’da 420 milyon 158 bin liraydı. 2020’de yapılan transfer ödemelerinin 377 milyon 605 bin liralık kısmı hazine yardımlarıyken, cumhurbaşkanlığının çeşitli dernek ve vakıflara yaptığı ödemelerin izlendiği ‘kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler’ hesabı 12,5 milyon liradan 14 milyon liraya çıktı. Hane halkına yapılan yardımlar ise 5 milyon liradan 6 milyon liraya çıktı.