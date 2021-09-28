ABD’deki tasarı Bahçeli’yi kızdırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ABD ne yaparsa yapsın, Türk milletinin çelikten yumruğu, teslim olmayacak kalesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir” dedi.

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Euronews’ün aktardığına göre ABD Temsilciler Meclisi’nin Kurallar Komitesi, Nevada Eyalet Temsilcisi Dina Titus’un Ülkücü Hareket’e ilişkin hazırladığı ‘terör soruşturması’ önergesinin sunulabilmesine yeşil ışık yaktı. Bu şekilde ilk teknik aşamayı geçen önerge ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulacak ve gündemde tartışılacak.

Söz konusu önergeye tepki gösteren Bahçeli, yazılı açıklamasında özetle şunları söyledi:

*Bu çarpıklığın bir başka örneğinin Almanya’da Sol Parti kanalıyla körüklenmek istenmesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i asla yıldıramayacak, asla diz çöktüremeyecektir.

*Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır.

*(ABD başkanı) Biden yönetiminin Türkiye ve ‘cumhur ittifakı’ alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır.

*Türkiye’nin gerçek komşuları vardır, dünya ABD’den ibaret, ABD’yle ihata edilmiş de sayılamayacaktır.

Geçen sene de Almanya’da meclisteki tüm partilerin teklifiyle aşırı sağ olarak nitelenen Ülkücü Hareket’in yasaklanması önerilmişti. Alman hükümeti ülkede bu harekete mensup 11 bin kişinin bulunduğunu tahmin ediyor.

Daha önce ülkede İçişleri Bakanlığı, Almanyalı Osmanlılar derneğini yasaklamıştı. Benzerleri arasında en saldırgan gruplardan biri olarak gösterilen derneğin Türkiye’deki hükümetle de bağlantıları olduğu iddia edilmişti.