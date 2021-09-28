MB’nin faiz hamlesi, dolar hedefini ‘garantiledi’

Merkez Bankası’nın (MB) geçen haftaki faiz indirimi sonrası gelen dolar/TL’deki yükseliş hareketi, hükümetin ay başında açıkladığı Orta Vadeli Plan’da (OVP) belirlenen yıl sonu kur hedefini garanti altına almış gibi görünüyor.
İktidarın önümüzdeki üç yıla ilişkin ekonomi tahminlerini içeren OVP’de, 2021 için ortalama dolar kuru için 8,30 seviyesi hedeflenmişti.
Ocak-ağustos dönemini kapsayan sekiz ayda ortalama dolar/TL 8,03 olmuştu. Programın açıklandığı eylül başındaysa kur 8,30 civarında seyrediyordu.
Bu veriler ışığında, OVP’deki 8,30’luk ortalama kur hedefinin tutturulması için ekim-aralık döneminde 8,84’lük bir ortalama kaydedilmesi gerekiyordu.
Bu noktada, MB enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile başladı.
Dolar/TL, MB’nin faiz kararı öncesi işlem gördüğü 8,65 civarından, 2 Haziran’da test edilen 8,88 zirvesini de aşıp dün 8,8995’e kadar yükseldi. Sonrasında, zirve ve buna yakın seviyelerinden şirket ve bireysel taraftan bankacıların 2-3 milyar dolar arasında olduğunu hesapladığı döviz satışları geldi.
Yurt içi piyasada güne 8,82/8,83 seviyesinden başlayıp bu civarda denge bulan kur, bu seviyede devam ederse OVP’deki 8,30’luk ortalama dolar/TL hedefi tutturulmuş olacak.
MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dünkü açıklamasında, “Dolarda hızlı bir yükseliş için zemin yok” demiş, bunun sebeplerini ‘cari açıktaki azalma’ ve ‘TL mevduatlardaki artış’ olarak göstermişti.
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