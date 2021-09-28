MB’nin faiz hamlesi, dolar hedefini ‘garantiledi’

Merkez Bankası’nın (MB) geçen haftaki faiz indirimi sonrası gelen dolar/TL’deki yükseliş hareketi, hükümetin ay başında açıkladığı Orta Vadeli Plan’da (OVP) belirlenen yıl sonu kur hedefini garanti altına almış gibi görünüyor.

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İktidarın önümüzdeki üç yıla ilişkin ekonomi tahminlerini içeren OVP’de, 2021 için ortalama dolar kuru için 8,30 seviyesi hedeflenmişti.

Ocak-ağustos dönemini kapsayan sekiz ayda ortalama dolar/TL 8,03 olmuştu. Programın açıklandığı eylül başındaysa kur 8,30 civarında seyrediyordu.

Bu veriler ışığında, OVP’deki 8,30’luk ortalama kur hedefinin tutturulması için ekim-aralık döneminde 8,84’lük bir ortalama kaydedilmesi gerekiyordu.

Bu noktada, MB enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile başladı.

Dolar/TL, MB’nin faiz kararı öncesi işlem gördüğü 8,65 civarından, 2 Haziran’da test edilen 8,88 zirvesini de aşıp dün 8,8995’e kadar yükseldi. Sonrasında, zirve ve buna yakın seviyelerinden şirket ve bireysel taraftan bankacıların 2-3 milyar dolar arasında olduğunu hesapladığı döviz satışları geldi.

Yurt içi piyasada güne 8,82/8,83 seviyesinden başlayıp bu civarda denge bulan kur, bu seviyede devam ederse OVP’deki 8,30’luk ortalama dolar/TL hedefi tutturulmuş olacak.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dünkü açıklamasında, “Dolarda hızlı bir yükseliş için zemin yok” demiş, bunun sebeplerini ‘cari açıktaki azalma’ ve ‘TL mevduatlardaki artış’ olarak göstermişti.