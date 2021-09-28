Kavcıoğlu: Gıda fiyatı artışında Türkiye ilk sıralarda

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, swap ve reeskont kredileri gibi unsurların döviz rezervlerine olumlu katkılar sunduğu belirterek “Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır” dedi.

Fotoğraf: AA

Geçtiğimiz hafta piyasaların tepkisine aldırış etmeden yaptığı faiz indirimi ile gündemde olan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, karar sonrası ilk defa kameraların karşısına geçti.

Kavcıoğlu, son dönemde gündemde olan fiyat artışlarına yönelik, “Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz” dedi. Türkiye’nin gıda fiyatı artışında dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirten Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisinin yüksek olduğunu vurguladı.

MB başkanı, istihdam piyasasındaki son durumu ise “Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı” sözleriyle değerlendirdi.

Kavcıoğlu, tüm merkez bankaları gibi salgının seyrine dair gelişmeleri ve küresel ekonomiye etkilerini yakından izlediklerini dile getirerek şunları kaydetti: “Sonuç olarak gerek kapanma sürecinde gerekse hala içerisinde olduğumuz normalleşme sürecinde merkez bankalarının önemli rol üstlendiğini görüyoruz. Finansal sistemin işlemeye devam etmesi, gerek bankacılık gerekse reel sektörün salgın koşulları nedeniyle gördükleri hasarın en aza indirilmesi, kapanmaların ekonomik ve sosyal maliyetleri gibi konularda merkez bankası politikalarının oldukça etkili olduğu geride bıraktığımız dönemde açıkça görüldü”.